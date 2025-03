To, co wyczynił Niemiec ze swoim kombinezonem to kuriozum. Rozbił nim namiot przed skokiem?!

W sobotę żeńska sztafeta w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska wygrała półfinał, a w decydującej batalii o medale zajęła drugie miejsce.

– Wierzyłyśmy od początku w ten sukces – zaznacza Mazur. – Do Pekinu przyjechałyśmy po medal i cały sezon do niego dążyłyśmy. Miałyśmy w jego przekroju kilka gorszych biegów, z których wyciągnęliśmy lekcję. W Dreźnie zdobyłyśmy pierwszy medal mistrzostw Europy, więc zmierzałyśmy krok po kroku też do krążka w mistrzostwach świata. W tym roku to my go wywalczyłyśmy, a nie chłopaki, ale wierzę, że nasza kadra zdobędzie jeszcze krążek w sztafecie mieszanej. Mamy w niej naprawdę ogromny potencjał, nawet na wygraną - dodała.

Drugi medal dla Polski podczas mistrzostw świata w short tracku

I tak się stało! Biało-Czerwoni w składzie Maliszewska, Michał Niewiński, Diane Sellier i Stormowska wywalczyli brązowe medale. Złoty medal przypadł Kanadyjczykom, a srebrny Włochom. Brąz odbierze też Łukasz Kuczyński, który reprezentował Polskę w tej konkurencji w jednej z wcześniejszych rund.

W niedzielę, ostatniego dnia rywalizacji w stolicy Chin, dokończone zostaną jeszcze zawody kobiet na 500 i 1500 m oraz mężczyzn na 1000 m i w sztafecie.