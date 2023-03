Karolina Małysz pokazała nowe zdjęcie z mężem. Córka Małysza aż rozpływa się na obrazku

Karolina Małysz to osoba, która niezwykle szybko zyskała popularność. Zawdzięcza to w dużej mierze swojej działalności w mediach społecznościowych. Córka Adama Małysza doskonale wie, jak wykorzystać potencjał internetu, ponieważ kierunek jej studiów był z tym ściśle związany. Postanowiła więc połączyć przyjemne z pożytecznym i prowadzi na Instagramie niezwykle wartościowy oraz edukacyjny profil podróżniczy. Regularnie publikuje na nim prywatne materiały z wycieczek, które zazwyczaj odbywa w towarzystwie ukochanego męża Kamila. Tym razem para udała się razem do Dubaju i Abu Zabi. Miejsce to najwyraźniej przypadło do gustu Karolinie Małysz, ponieważ przy romantycznym zdjęciu z wybrankiem serca zamieściła opis. W nim rozpływała się nad tym, co wraz z mężem zobaczyła na miejscu i dość dokładnie oddała wszystkie przeżycia.

Romantyczne zdjęcie Karoliny Małysz z mężem

Choć Karolina Małysz z reguły stara się chronić swoją prywatność, to czasem pokusa opublikowania zakulisowego rodzinnego zdjęcia okazuje się zbyt silna. Najwyraźniej córce legendarnego skoczka narciarskiego z Wisły bardzo udzieliła się atmosfera relaksu podczas wypoczynku w egzotycznym kierunku turystycznym i postanowiła podzielić się ze wszystkimi miłosnym szczęściem. Na fotce widać wyraźnie, że młoda kobieta jest bardzo zapatrzona w swojego ukochanego i para cieszy się niesłabnącym uczuciem. Na sam widok aż serce rośnie!

i Autor: Instagram Karolina Małysz z mężem w Abu Zabi

Karolina Małysz o wycieczce

W opisie dość wyczerpująco napisała o przeżyciach z Dubaju i Abu Zabi. "Abu Dhabi. Jeszcze pół wieku temu mała wioska. Teraz wielkie miasto… Chociaż jest stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to nie zyskało aż tak dużej popularności jak Dubaj. Czy warto zobaczyć? Jak najbardziej! Dubaj zachwycił nas nowoczesnością i czystością, Abu Dhabi jest inne.. bardziej Arabskie.. Nie ma tutaj zbyt wielu atrakcji turystycznych, ale te najsłynniejsze robią ogromne wrażenie" - czytamy w relacji Karoliny Małysz.

Jednocześnie w całej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu: "W Abu Dhabi byliśmy tylko na jedną noc, więc nie zobaczyliśmy wszystkiego, ale najważniejsze atrakcje odhaczone. Żałujemy tylko, że nie udało nam się wejść na Yas Marina Circuit (tor F1). Bilety na dzisiejszy dzień były już wyprzedane. No zdarza się…" - napisała córka Adama Małysza.