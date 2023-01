Katastrofalny pomysł władz Pucharu Świata w skokach. To skończyłoby się ogromnym zamieszaniem, kibice byliby wściekli

Ostatnie zawody Pucharu Świata dobrze pokazują, dlaczego kibice coraz częściej denerwują się oglądając skoki narciarskie. Nierówne warunki wietrzne miały zostać zneutralizowane przez przeliczniki za wiatr i ustawienie belki startowej, ale często prowadzi to do jeszcze większego zamieszania – przeliczniki nie są precyzyjne, a jury zdarza się podejmować niezrozumiałe decyzje względem podniesienia lub obniżenia belki. Przekonał się o tym m.in. Dawid Kubacki, któremu fatalne warunki, w jakich był puszczony, przeszkodziły w walce o najwyższe lokaty w niedawnych zawodach Pucharu Świata. Kolejna zmiana, o jakiej zaczęło się mówić, nie dotyczy jednak kwestii samych punktów, ale... kolejności starty zawodników!

Ogromne zamieszanie w konkursach skoków narciarskich? Szokujący pomysł

W rozmowie z TVP Sport Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, przedstawił niezwykle zaskakujący pomysł na zmiany w konkursach skoków narciarskich. Zaproponował on, aby skoczkowie w pierwszej serii zostali... wymieszani. Do tej pory zawodnicy startowali od najgorszego, do najlepszego i tak było od wielu lat. Wymieszanie ich wprowadziłoby z pewnością wielki chaos i to nie tylko ze względu na to, że zmiana dotyczyłaby jednej z najbardziej podstawowych rzeczy w dyscyplinie.

Już teraz dochodzi do takich sytuacji, że gdy zmienią się warunki na korzystniejsze i teoretycznie słabsi skoczkowie odlatują dalej, to belka jest obniżana, by ci lepsi nie skoczyli „zbyt daleko” - a tłumaczy się to ochroną ich zdrowia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy wiatr często się zmienia i po chwili z powodu słabego wiatru i zbyt krótkiego rozbiegu najlepsi zawodnicy nie są w stanie uzyskać dobrej odległości, a rekompensaty za belkę i wiatr nie wystarczają.

Już teraz zmiany belki zdarzają się dość często, a gdyby zawodnicy byli wymieszani, to jury miałoby spory ból głowy, bo idąc obecnymi trendami, belkę musieliby zmieniać niemal co chwila. To wprowadziłoby tylko jeszcze większe zamieszanie i złość kibiców, dla których sama zmiana kolejności mogłaby być odrzucająca.