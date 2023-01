Dawid Kubacki musi mieć się na baczności. To może być poważne zagrożenie, niespodziewany zwrot akcji

Ewa Bilan-Stoch wyrzuciła to prosto z serca. Nie mogła się powstrzymać, pokazała wymowne zdjęcie

Dawid Kubacki rozliczył się z beznadziejnym konkursem w Sapporo. Padły jasne słowa, przyznał się do błędów

Do konkursów w Sapporo wydawało się, że Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud będą dzielić między sobą najważniejsze trofea w tym sezonie. Obaj zawodnicy od początku zmagań prezentują się rewelacyjnie i ich walka w każdym konkursie dodaje kolorytu zmaganiom. Do Polaka i Norwega niekiedy dołączał jeszcze Anże Lanisek, jednak Słoweniec w ostatnim czasie, dosłownie i w przenośni obniżył loty. Przebudził się za to Ryoyu Kobayashi.

Kobayashi postraszy Kubackiego? Przebudzenie Japończyka

Ubiegłoroczny zdobywca Kryształowej Kuli sezon zaczął fatalnie. W niektórych konkursach miał problemy, żeby zakwalifikować się do drugiej serii. Sytuacja zmieniła się w Sapporo. Na skoczni olimpijskiej Kobayashi prezentował się fenomenalnie. Dwukrotnie zwyciężył i raz zajął trzecie miejsce. Udowodnił tym samym, że w żadnym wypadku nie można go skreślać. Kubackiemu może więc dojść kolejny rywal w walce o Kryształową Kulę. W rozmowie z portalem Sport.pl nawet Matjaz Zupan, trener klubu Tsuchiya, który reprezentuje Kobayashi nie spodziewał się takich efektów po ostatnich treningach.

- Nie był daleko od swoich dobrych skoków, ale to potężny przeskok. Mam nadzieję, że teraz utrzyma tę dyspozycję, a ta zamieni się w stałą formę - powiedział szkoleniowiec. - Poprawiliśmy nieco technikę, ale nie robiliśmy tu nic wielkiego. Miał wreszcie nowy kombinezon, więc to na pewno pomogło po problemach z materiałem i poprzednimi krojami. Do tego dołożył najważniejsze: trochę treningu fizycznego, którego u niego wyraźnie brakowało - zauważył Słoweniec.

