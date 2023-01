Kibice skoków będą w siódmym niebie! Obejrzą konkursy mistrzostw świata za darmo w internecie, klamka zapadła

Granerud pojechał do Planicy, by potrenować przed MŚ. Ominął lotniska, bo nie chce koszmaru sprzed dwóch lat

Na olimpijskich obiektach w Whistler zaplanowano 5 konkurencji w skokach narciarskich - konkursy indywidualne i drużynowe kobiet i mężczyzn oraz mikst. Już we wtorek (31 stycznia) rozpoczną się treningi przed konkursami zaplanowanymi na późny czwartkowy wieczór. Do Kanady udało się dziewięcioro reprezentantów Polski, a największe nadzieje wiązane są z występem Jana Habdasa. 50. zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata stanie przed ostatnią szansą na wywalczenie juniorskiego medalu, Do tej pory nie miał zbyt dużo szczęścia, ponieważ w 2021 r. nie mógł wystąpić w MŚJ z powodu wykrycia koronawirusa w polskiej kadrze, a rok później zajął 13. miejsce przed własną publicznością w Zakopanem. Teraz jest jednym z faworytów do złota, o które powalczyć chcą też Marcin Wróbel, Klemens Joniak, Wiktor Szozda i Kacper Tomasiak wśród skoczków oraz Pola Bełtowska, Natalia Słowik, Sara Tajner i Wiktoria Przybyła wśród skoczkiń. Tuż przed startem oficjalnych treningów pojawiła się znakomita wiadomość dla kibiców.

Mimo że Kanadę dzieli od Polski kilka tysięcy kilometrów i znacząca różnica czasu, rywalizacja juniorów z pewnością przyciągnie zainteresowanie. Tym bardziej, że Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl poinformował, że trzy z pięciu skokowych konkursów MŚJ będą transmitowane zupełnie za darmo w internecie! Transmisja odbędzie się na kanale YouTube FIS Ski Jumping, a jeden ze streamów będzie dotyczył indywidualnych zmagań skoczków, z którym wiążemy największe nadzieje medalowe.

Pozostałe zawody, jakie załapały się na transmisję, to konkurs drużynowy kobiet oraz mikst. Zawody drużyn mieszanych zakończą rywalizację w skokach podczas imprezy w Whistler w niedzielę, 5 lutego. Warto przypomnieć, że Thomas Thurnbichler specjalnie odstawił Habdasa od składu po weekendzie PŚ w Zakopanem, by ten spokojnie przygotował się do ostatniego juniorskiego czempionatu w karierze. Niedawno młodzi polscy skoczkowie błyszczeli podczas Uniwersjady i w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy:

Organizatorzy MŚ Juniorów w 🇨🇦Whistler informują, iż trzy z pięciu konkursów w skokach narciarskich będzie można obejrzeć "na żywo" na kanale YouTube @FISskijumping.Livestream otrzymają:- k. indywidualny mężczyzn- k. drużynowy kobiet- mikst #skijumpingfamily @skijumpingpl pic.twitter.com/2Xb60PdKIo— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 30, 2023