Legenda skoków o przyszłości Kamila Stocha. To chciałby zobaczyć w najbliższym czasie. Ma rację?

Nie do wiary, jak wygląda teraz wielka rywalka Justyny Kowalczyk, Therese Johaug! Szok, co wyprawia Norweżka

Legenda skoków o Kamilu Stochu: Wciąż w niego wierzę

To nie jest dobry sezon w wykonaniu polskich skoczków. Byli liderzy kadry obniżyli swoje loty i nie walczą o najlepsze pozycje jak lata temu. Dawid Kubacki odpuścił niedawno konkursy, by trenować indywidualnie. To samo czekało teraz Kamila Stocha, który nie pojechał na Turniej Czterech Skoczni do Austrii i Niemiec. Ważne słowa na temat jednej z legend polskich skoków narciarskich wypowiedział austriacki skoczek Andreas Goldberger.

– Oczekiwałem, że Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch będą obecnie prezentować się lepiej. To zaskoczenie, że im się nie wiedzie. Teraz Wąsek był piąty, to świetny rezultat. Pamiętam, że wygrał Letnie Grand Prix. Ale to nie zmienia faktu, że w polskich skokach brakuje młodych zawodników, którzy pokazywaliby coś więcej w Pucharze Świata, ale również w Pucharze Kontynentalnym – powiedział Goldberger w rozmowie z Weszło.

Mistrz świata, medalista igrzysk olimpijskich i trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli wypowiedział się także o Kamilu Stochu. Goldberger przyznał, że nie skreśla go jeszcze i chciałby zobaczyć go w rywalizacji na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

– Wciąż wierzę w Kamila Stocha. Zabrakło go w turnieju, ale chętnie zobaczyłbym go w Zakopanem – dodał.