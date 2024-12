Małysz z Thurnbichlerem mogą tylko głośno przeklnąć na ten widok. Tak źle nie było od dawna, sytuacja jest dramatyczna

Od początku sezonu 2024/2025 w skokach narciarskich polscy kibice nie mają zbyt wielu okazji do świętowania. Problemy podopiecznych Thomasa Thurnbichlera się pogłębiają. Aktualnie w Pucharze Świata najlepszym z Polaków jest Aleksander Zniszczoł, który jest na 18. miejscu z dorobkiem 144 punktów. Tuż za nim znajduje się Paweł Wąsek. Natomiast na dalszej pozycji - 26, znajduje się Jakub Wolny, dwa miejsca niżej jest Kamil Stoch, a najlepszej "30" jest także Dawid Kubacki.

Po kwalifikacjach w Oberstdorfie Apoloniusz Tajner wprost wypowiedział się o Kubackim w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Co mam powiedzieć? Coś trzeba było chyba źle zrobić, żeby to tak słabo wyglądało. W poprzednim sezonie wiedzieliśmy, że zaczęli przemęczeni, wyszło przetrenowanie i było z głowy. W tym roku wyglądało to wszystko dość solidnie, a teraz... Nie wiem, czemu to tak wypadło. Bo jest po prostu niefajnie i niedobrze. Jeżeli chodzi o Dawida... Kwalifikacje były dość obiektywne od momentu, gdy wiatr zelżał. Tu nie ma kwestii tego, że trafił na złe warunki - przekazał Tajner.

Piotr Żyła najlepszy w kwalifikacjach. Fatalny wynik całej drużyny

Kwalifikacje w Oberstdorfie zdominowali Austriacy. W prologu przed konkursem najlepszy okazał się Daniel Tschofenig, a pozostałe miejsca na podium zajęli: Stefan Kraft oraz Michael Hayboeck. Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła, który zajął 14. pozycje, oprócz niego do konkursu się zakwalifikowali jeszcze: Jakub Wolny (25. miejsce), Aleksander Zniszczoł (38. miejsce), Paweł Wąsek (42. miejsce). Niestety do konkursu głównego nie uzyskał kwalifikacji Dawid Kubacki, który uplasował się na 53. pozycji.

Adam Bucholz na portalu "X" opublikował drużynowe wyniki kwalifikacji w Oberstdorfie:

Austria 651,9 Niemcy 577,3 Norwegia 569,1 Japonia 547,7 Słowenia 544,7 Szwajcaria 528,0 Polska 527,1 USA 496,6