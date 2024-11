Najpiękniejsza narciarka świata rozwiała plotki. Szokująca decyzja, jej fani są zachwyceni

To, co dzieje się z Piotrem Żyłą wywołało poruszenie nawet za granicą! Zaskakujące wieści tuż przed startem sezonu

Vonn to trzykrotna medalistka olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata i trzykrotna wicemistrzyni. W swojej karierze czterokrotnie zdobywała Kryształową Kulę za wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (w sezonach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012), a także ustanowiła rekord pod względem liczby zwycięstw w zawodach Pucharu Świata (82 wygrane).

Mistrzyni olimpijska w zjeździe z 2010 r. (w Vancouver) ogłosiła, że już w piątek powróci do amerykańskiej drużyny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy ją w Pucharach Świata: w Beaver Creek (14-15 grudnia) i St. Moritz (21-22 grudnia).

Obecnie 40-letnia Vonn zakończyła karierę w 2019 roku, zmagała się z licznymi kontuzjami i problemami zdrowotnymi. Jednak po przejściu operacji kolana w kwietniu tego roku zaczęła ponownie trenować, a spekulacje o jej powrocie na stok wzrosły. Dziś, po kilku miesiącach przygotowań, legenda narciarstwa alpejskiego postanowiła wrócić do zawodowego sportu.

– Droga do powrotu do jazdy na nartach bez bólu była ekscytująca. Nie mogę się doczekać powrotu do US Ski Team i dalszego dzielenia się moją wiedzą na temat tej dyscypliny z tymi wspaniałymi kobietami – przekazała w oświadczeniu Amerykanka.

