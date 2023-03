i Autor: AP

Narciarskie MŚ w Planicy. Kombinacja norweska tylko dla Norwegów

dch | PAP 18:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co konkurencja to zwycięstwo Norwegów. W mistrzostwach świata w Planicy reprezentanci tego kraju wygrywają wszystko, co można w… kombinacji norweskiej. Właśnie zdobyli czwarty złoty medal.