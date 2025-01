Nie do wiary, jak wygląda teraz wielka rywalka Justyny Kowalczyk, Therese Johaug! Szok, co wyprawia Norweżka

Nie do wiary, jak teraz wygląda legendarny rywal Adama Małysza, Janne Ahonen. Nie rozpoznalibyście go na ulicy

W pamięci kibiców Justyny Kowalczyk zapadły przede wszystkim dwie rywalki z Norwegii - Marit Bjoergen i Therese Johaug. Pierwsza na dobre skończyła już z zawodowym bieganiem na nartach, ale druga postanowiła wznowić karierę po dwóch latach przerwy. Po zdobyciu trzech złotych medali na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie, Johaug ogłosiła zakończenie kariery. Spełniła marzenie o macierzyństwie i zaszła w ciążę, ale po urodzeniu córeczki Kristin w maju 2023 r. szybko poczuła głód rywalizacji. Motywacją stały się dla niej tegoroczne mistrzostwa świata w norweskim Trondheim, na których 36-latka będzie jedną z faworytek do medali. Świadczą o tym jej znakomite wyniki od początku tego sezonu - po Johaug zupełnie nie widać przerwy!

Po wznowieniu kariery Therese Johaug imponuje formą

Pierwotne doniesienia mówiły o tym, że Norweżka skupi się przede wszystkim na MŚ i starty w Pucharze Świata potraktuje treningowo. Już w pierwszym starcie pod koniec listopada w fińskiej Ruce stanęła jednak na podium, zajmując 2. miejsce, a tydzień później w Lillehammer było jeszcze lepiej. Johaug wygrała dwa biegi - indywidualny stylem dowolnym na 10 km i łączony na 20 km. Później w Davos ponownie stanęła na podium, tym razem na 3. miejscu na 20 km stylem klasycznym, i to najwyraźniej dodało jej animuszu. 36-latka postanowiła po raz 11. w karierze wystąpić na przełomie roku w morderczym Tour de Ski!

Decyzja Johaug okazała się strzałem w dziesiątkę, bo po 5 z 7 etapów zajmuje w klasyfikacji TdS świetne drugie miejsce ze stratą zaledwie 8 sekund do prowadzącej rodaczki, Astrid Oeyre Slind. Przed nimi dwa ostatnie biegi, w tym ten z legendarnym podbiegiem na Alpe Cermis, który zawsze był specjalnością Johaug. Na morderczym wzniesieniu Norweżka pokonywała nawet Kowalczyk w szczycie formy, choć nie wystarczało to do pokonania Polki w klasyfikacji łącznej cyklu. Biegaczka z Kasiny Wielkiej pozostaje jedyną zawodniczką, która wygrała Tour de Ski cztery razy z rzędu (2009/10-2012/13). Johaug trzykrotnie stała na podium w latach 2010/11-2012/13, w tym dwa razy tuż za plecami Kowalczyk. Pierwsze zwycięstwo odniosła dopiero w sezonie 2013/14, gdy jej polska rywalka zrezygnowała z występu w tej imprezie. Później Norweżka była też najlepsza w latach 2016 i 2020, a pięć lat później walczy o czwarty triumf. Zobacz sam, jak obecnie wygląda Therese Johaug, klikając w galerię zdjęć powyżej!