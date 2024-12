Nie uwierzysz, jak wygląda teraz Marit Bjoergen, legendarna rywalka Justyny Kowalczyk! To, co dzieje się z Norweżką wielu zszokuje

Izabela Małysz sprawiła chrześniakowi niegrzeczny prezent! Tylko spójrzcie, co mu kupiła na urodziny

To, co dzieje się z Marit Bjoergen wielu zszokuje

Marit Bjoergen to bez dwóch zdań jedna z tych postaci, których nie trzeba przesadnie przedstawiać polskim kibicom. Walki Justyny Kowalczyk z Norweżką śledził cały kraj, mocno trzymając kciuki za naszą wielokrotną medalistkę olimpijską. Na Bjoergen wielokrotnie spadała również fala krytyki za to, że za zgodą Światowej Agencji Antydopingowa (World Anti Doping Agency) zażywa leki na astmę od sezonu 2009/2010, co znacznie poprawiało jej wyniki i pomagało w walce z Kowalczyk. Dziś, kilka lat po zakończeniu przez nią sportowej kariery, wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak obecnie wygląda legendarna norweska zawodniczka.

Tak wygląda teraz Marit Bjoergen

Kiedy Justyna Kowalczyk postanowiła zakończyć sportową karierę, nazwisko Marit Bjoergen przestało w Polsce aż tak bardzo polaryzować kibiców sportów zimowych. Dodatkowo sama Norweżka również postanowiła odłożyć narty w kąt, wycofując się przy tym z życia medialnego. Okazuje się jednak, że pomimo prawie 45-ciu lat na karku (Norweżka w marcu będzie obchodzić urodziny), Bjoergen wygląda naprawdę dobrze, jak na swój wiek i śmiało można powiedzieć, że czas jest dla niej niezwykle łagodny, na co olbrzymi wpływ ma z pewnością stałe uprawianie sportu. Zobaczcie sami, jak obecnie wygląda Marit Bjoergen, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Marit Bjoergen przyszła na świat 21 marca 1980 w Trondheim. Wielokrotna mistrzyni olimpijska oprócz sukcesów w sporcie ma również poukładane życie prywatne. Jej partnerem jest Fred Boerre Lundberg, norweski narciarz w kombinacji norweskiej. Legendarna rywalka Justyny Kowalczyk doczekała się dwójki synów - pierwszy przyszedł na świat w 2015, a drugi w 2019 roku.