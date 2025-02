Nie odpuszczają Thomasowi Thurnbichlerowi. Pilna petycja w sprawie Kamila Stocha do PZN

Thurnbichler wypalił o Stochu po wyrzuceniu go z kadry na mistrzostwa świata! Tak go podsumował

Decyzja Thomasa Thurnbichlera o skreśleniu Kamila Stocha ze składu na mistrzostwa świata w Trondheim wciąż budzi wielkie emocje. Spora część kibiców i ekspertów nie może pogodzić się z tym faktem i tłumaczeniem trenera, który zrezygnował z zabrania sześciu zawodników, aby zmniejszyć w drużynie poziom stresu podczas najważniejszej imprezy sezonu. Austriak mocno obrywa za to od wściekłych kibiców w mediach społecznościowych, ale nie tylko. W internecie powstała nawet specjalna petycja do Polskiego Związku Narciarskiego o zabranie Stocha na MŚ!

"Petycja do PZN i T. Thurnbichlera - Zabranie Kamila Stocha na Mistrzostwa Świata w Trondheim" - taki apel kibiców pojawił się na stronie petycjeonline.com (klikając przejdziesz na stronę tej petycji), a każdy zawiedziony kibic może złożyć swój podpis. Założyciel petycji zachęca, aby wyprostować "zemstę Thurnbichlera".

"Kamil Stoch, wielokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, jeden z najlepszych skoczków świata, nie został zabrany przez nienawiść trenera Thurnbichlera, zwłaszcza że trener miał możliwość zabrania szóstego zawodnika i wybrania składu po treningach. Ponadto reguły selekcji były mocno niejasne, co tym bardziej wzbudza kontrowersje. Jest to zemsta trenera Thurnbichlera i próba zniszczenia legendy polskich skoków, za to że stworzył swój sztab trenerski" - czytamy w petycji.

"Jeśli nie zgadzasz się z sytuacją, jak został potraktowany Kamil Stoch, to podpisz tę petycję, która zostanie wysłana do PZN w celu ingerencji i dołączenia wybitnego skoczka do drużyny" - podsumował rozczarowany kibic. Jego apel nie cieszy się jednak szczególnym zainteresowaniem, bo na dzień 20 lutego o godzinie 10:45 zebrał niecałe 100 podpisów. Taki odzew z pewnością nie wystarczy do wywarcia presji na PZN i Thurnbichlerze.

