i Autor: Cyfrasport/Alex Marcinowski/SE Adam Małysz, Piotr Żyła

Wiedzieliście?

Nie tylko skoki. Piotra Żyłę i Adama Małysza łączy coś jeszcze. Były katecheta zdradził wszystko

greg 7:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Żyła i Adam Małysz to bez wątpienia dwaj z najlepszych polskich skoczków w historii. Obaj pochodzą z Wisły, ale to nie koniec podobieństw między nimi. Były katecheta wciąż skaczącego Żyły zdradził kilka lat temu, że ten nie jest katolikiem. 37-latek jest tego samego wyznania co jego wielki poprzednik!