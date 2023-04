i Autor: gkskatowice.eu Jacek Płachta

Twórca sukcesów zostaje z drużyną

Nowe fakty w sprawie przyszłości trenera mistrzów Polski. Klub dopiął swego

Ponad pół wieku obecna stolica Górnego Śląska czekała na to, by ponownie stać się także stolicą polskiego hokeja na lodzie. Udało się to już rok temu, dzięki powrotowi do macierzystego klubu – tym razem w roli szkoleniowca – Jacka Płachty. W niedawno zakończonym sezonie GKS Katowice obronił tytuł mistrzowski, a tydzień po wielkim finale przedłużył swą umowę z klubem.