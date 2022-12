i Autor: Marek Zieliński O której godzinie skoki dzisiaj 29 grudnia 2022 czwartek Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf Skoki narciarskie dzisiaj O której skoki w czwartek 29.12

SKOKI DZISIAJ

Skoki dzisiaj O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj 29.12.2022 czwartek Ruszył Turniej Czterech Skoczni, a dzisiaj konkurs w Oberstdorfie. O której dzisiaj skoki w TCS 29 grudnia 2022? Poniżej informacje. Dawid Kubacki zajął drugie miejsce we wczorajszych kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu PŚ w Oberstdorfie, potwierdzając wysoką formę, której nie stracił po ostatnich problemach ze zdrowiem. Bezkonkurencyjny był Halvor Egner Granerud. Norweg mimo bardzo niekorzystnych warunków oddał skok na odległość 133,5 metra. Polacy w komplecie awansowali do konkursu. Sprawdź, o której skoki dzisiaj 29.12 TCS.