O której godzinie SKOKI DZISIAJ w Zakopanem niedziela 15 stycznia 2023 O której dzisiaj skoki w niedzielę 15.01

Polscy skoczkowie narciarscy w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym w Zakopanem. Przegrali z Austrią o zaledwie jeden punkt, więc pozostał niedosyt. Najniższe miejsce podium zajęli Niemcy. Na niedzielę 15 stycznia 2023 zaplanowano konkurs indywidualny.

Dawid Kubacki mimo bardzo trudnych warunków w drugiej serii w konkursie drużynowym pokazał klasę. Polacy do końca byli w grze o zwycięstwo, ale minimalne przegrali z Austriakami. - Myślę, że pokazaliśmy pazur i serce do walki - podsumował sobotnią rywalizację w Zakopanem Kubacki. - Walczyliśmy do samego końca i rywalizacja była naprawdę zacięta. Szkoda, że zabrakło tak niewiele, ale niestety zabrakło, a uważam, że drugie miejsce jest dla nas też fajne. Będziemy się z niego cieszyć - dodał Dawid Kubacki.

Choć Dawid Kubacki jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to w zawodach najwyżej rangi może czuć spory respekt dla zakopiańskiego obiektu. Tylko raz stał w Zakopanem na podium, i to na najniższym stopniu. Co w takim razie ma powiedzieć Piotr Żyła, który jeszcze nigdy nie wskoczył na pudło PŚ w stolicy polskich Tatr. Jego najlepszy wynik to szóste miejsce, i to aż sześć lat temu. Miejsce w pierwszej trójce byłoby dla niego idealnym prezentem na 36. urodziny, które już w poniedziałek. Jak ryba w wodzie na Wielkiej Krokwi potrafi za to czuć się Kamil Stoch, który na tym obiekcie ma aż pięć wygranych, a zwyżkująca w ostatnich tygodniach forma daje nam nadzieję na powrót do tych najlepszych czasów. Wszystko mogła zatrzymać tylko delikatna grypa, z którą zmagał się w ostatnich dniach. Apel do naszej legendarnej trójki jest prosty: odczarujcie Zakopane!

Na niedzielę 15 stycznia 2023 zaplanowano konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Poniżej program zawodów w Zakopanem.

Niedziela, 15.01.2023

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny