PŚ w Lahti

O której skoki dzisiaj 1.03? PŚ w Lahti skoki narciarskie

O której skoki dzisiaj 1.03? PŚ w Lahti skoki narciarskie GODZINA Skoki dzisiaj 1.03 o której? Puchar Świata Lahti kiedy? Puchar Świata skokach wrócił do Europy i z Niemiec przenosi się ponownie do Finlandii. Po lotach narciarskich wracamy też do rywalizacji na mniejszych skoczniach, ale nie oznacza to braku emocji! Z Polaków w fińskich zawodach zabraknie Dawida Kubackiego, który ma odpocząć przed samą końcówką sezonu. Sprawdź, o której skoki dzisiaj 1 marca w Lahti.