Obrazki z Aleksandrem Zniszczołem poruszą nawet największych twardzieli. Wszystko wylądowało w sieci, to spotkało go po konkursie

Wszelkie oczekiwania, co do występów reprezentantów Polski dotyczące zakończonego w niedzielę sezonu ze skokami narciarskimi, bardzo szybko musiały zostać odłożone w czasie. Od startu zmagań biało-czerwoni prezentowali się bardzo słabo i nie widać było powodów do optymizmu. Dopiero w dalszej części sezonu lepszą dyspozycję zaczął pokazywać Aleksander Zniszczoł i to on stał się nieoczekiwanie liderem polskiej kadry. Dowodem na dobrą postawę Zniszczoła były miejsca na podium. To wywalczył również w Planicy.

Ostatni konkurs w sezonie był bardzo emocjonujący, a dobre skoki oddawali Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz właśnie Zniszczoł. Najlepszym z nich okazał się 30-latek, który zajął trzecie miejsce, a wyprzedzili go jedynie Daniel Huber i Domen Prevc. Polak mógł z uśmiechem na ustach kończyć zmagania w sezonie 2023/24. W Planicy obecna była również jego żona, Magdalena Lazar. Nie brakowało wzruszających chwil po konkursie.

Ukochana skoczka opublikowała zdjęcie na Instagramie, na którym widać gorący pocałunek pary. - Gratulacje Skarbie całego sezonu! Jestem dumna - napisała Lazar. - Nie mogłem tego sezonu zakończyć lepiej! Pudło w Planicy, to jak wisienka na torcie, po całym sezonie ciężkiej pracy. Dziękuję wszystkim, którzy w tym sezonie, byli obok, wspierali, wierzyli i motywowali. To był trudny sezon, wymagał nie tylko pracy i treningu, ale i wiele cierpliwości i pokory. Cieszę się że zakończyłem go stając na podium - czytamy natomiast we wpisie Zniszczoła.