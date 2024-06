Ogromne poruszenie po zaledwie kilku słowach Dawida Kubackiego! Lider polskich skoczków poinformował o tej chwili

Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła przez lata przyzwyczaili swoich fanów do tego, że nie tylko walczą o zwycięstwa w każdych zawodach, ale również dzielą się swoją radością w mediach społecznościowych. W ostatnich miesiącach powodów do zadowolenia było zdecydowanie mniej, co przełożyło się również na duże zmiany w pracy polskich skoczków, a decyzję Kamila Stocha o pracy z trenerem indywidualnym niedawno miał okazję skomentować również Dawid Kubacki. Jeden z liderów polskich skoczków niedawno sam wrócił do treningów na skoczni, a zdjęciami ze swoich zajęć dzieli się oczywiście w sieci. Jedno z nich, na którym pokazał się z Piotrem Żyła wywołało niemałe poruszenie w sekcji komentarzy.

- Razem z @piotr_zyla_official odwiedziliśmy Szczyrk w celach treningowych, jak widać Pieter się obijał - napisał żartobliwie pod zdjęciem Kubacki pozując w kombinezonie narciarskim w czasie, kiedy Piotr Żyła stał obok niego w szortach oraz zwykłej koszulce. Zdjęcie dwóch liderów reprezentacji Polski od razu przykuło uwagę internautów, którzy uznali, że to idealny moment, aby okazać swój doping Kubackiemu.

- Powodzenia Dawid - napisała krótko pod zdjęciem jedna z fanek polskiego skoczka. - Owocnych przygotowań. Team na medal - dodała kolejna z internautek widząc zdjęcie Kubackiego i Żyły. - Dobrych przygotowań życzę - czytamy dalej.