Oto prawdziwy stosunek Polaków do Adama Małysza. W lawinie komentarzy nic się nie ukryło

Jacek Garncarz 15:32

Adam Małysz sportową karierę zakończył wiele lat temu. Jednak nie przeszkadza mu to w ciągłym wzbudzaniu zainteresowania swoją osobą. "Orzeł z Wisły" regularnie publikuje wpisy w mediach społecznościowych, dzięki czemu wiadomo, co u niego słychać. Pod jednym z ostatnich pojawiła się cała masa komentarzy, które jednoznacznie wskazują na stosunek polskiego społeczeństwa do prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.