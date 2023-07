Karolina Małysz pokazała, co zrobiła bladym świtem. Wywołała niemały szok. Wcześniej córka Małysza musiała opuścić Polskę

Adam Małysz do tej pory jest niebywale popularną osobą w świecie polskiego sportu i to się już nigdy nie zmieni. Za czasów, gdy odnosił największe sukcesy jego losami interesowały się miliony osób w kraju nad Wisłą. Czasy wielkich osiągnięć przypadły na okres, gdy media społecznościowe nie były popularne lub dopiero raczkowały, dlatego też uwaga fanów nie skupiała się na jego najbliższych, jak ma to miejsce obecnie w przypadku wielu sportowców.

Karolina Małysz zrobiła to z samego rana. Fani zszokowani

Ale od pewnego czasu dużo mówi się również o żonie i córce wybitnego zawodnika. Karolina Małysz nieco częściej gościła w telewizji, czy na łamach innych mediów. Pasją córki "Orła z Wisły" są przede wszystkim podróże. Karolina Małysz stworzyła z mężem profil na Instagramie, dedykowany właśnie zwiedzaniu kolejnych zakątków świata. Niedawno pochwaliła się wycieczką do Pragi.

Stolica Czech to zdaniem wielu jedno z najpiękniejszych miast w Europie, a popularną atrakcją turystyczną jest zabytkowy Most Karola. Niekiedy trudno się przecisnąć w tym miejscu, bo oblegają go tłumy. Fani zauważyli, że Karolina Małysz Most Karola mogła zwiedzić swobodnie. Jak się okazało, była tam już o piątej rano. Trzeba przyznać, że córka Małysza wykazała się sporym poświęceniem.