Piotr Żyła szczerze przed mistrzostwami świata w Planicy. Na to liczy ze strony Polaków, ma ważną prośbę

Piotr Żyła udzielił bardzo ważnej wypowiedzi. Reprezentant Polski w skokach narciarskich nie ukrywa wielkiej ekscytacji przed startem mistrzostw świata w Planicy, jednak ma jedną, bardzo ważną prośbę do polskich kibiców. Sportowiec nie ukrywa na co liczy i dał znać o tym w rozmowie z portalem "skijumping.pl".

Piotr Żyła nie ukrywa ekscytacji przed starem mistrzostw świata w Planicy. Na to liczy od polskich kibiców

Jak przyznał Żyła w rozmowie z portalem "skijumping.pl", bardzo lubi obiekt w Planicy i kojarzy mu się wyłącznie pozytywnie.

- Planica kojarzy mi się raczej z końcem sezonu, piękną pogodą i słoneczkiem. Ogólnie z festiwalem skoków narciarskich. Fajne miejsce! - przyznał reprezentant Polski w skokach narciarskich.

Jak powiedział Żyła, bardzo liczy na to, że jemu i kolegom z reprezentacji bardzo pomogą polscy kibice, to też postanowił ich zaprosić do wyjazdu do Słowenii, aby mogli kibicować "Biało-Czerwonym" i nieść ich dopingiem w trakcie walki o najważniejsze cele.

- Fajnie byłoby mieć doping polskich fanów, bo wtedy jest jeszcze większa energia! Zapraszam wszystkich kibiców do wspierania nas w Planicy! - mówi Piotr Żyła w rozmowie z portalem "skijumping.pl".

Sonda Czy Piotr Żyła osiągnie jeszcze jakiś sukces? Tak! Nie Trudno powiedzieć