Piotr Żyła wywołał lawinę w samym środku nocy! Fani nie mogli przejść obojętnie, zdjęcie skoczka z Kubackim skończyło się szturmem

Takich słów Dawida Kubackiego już dawno nie było! Walnął do kamery prosto z mostu, nie zostawił żadnych złudzeń

Skoki narciarskie: Co to konkurs duetów? Duety Lake Placid 11.02.2023 ZASADY, ILE RUND, ILE DRUŻYN?

Historyczny, bo pierwszy konkurs duetów podczas Pucharu Świata mężczyzn nie mógł zakończyć się lepiej dla polskich skoczków. Dawid Kubacki i Piotr Żyła nie dali konkurencji żadnych szans i wygrali z dużą przewagą. Zmagania Polaków na skoczni w Stanach Zjednoczonych śledziło oczywiście wielu fanów, którzy nawet pomimo późnej pory w Polsce nie mieli zamiaru odpuścić takiego wydarzenia. Podobnie jak postu, który później pojawił się na Instagramie Piotra Żyły.

W samym środku nocy fani Piotra Żyły ruszyli z lawiną. Nie mogli przejść obok zdjęcia z Kubackim obojętnie

Kiedy zawody w Lake Placid dochodziły do końca, w Stanach Zjednoczonych była dopiero 19, jednak w Polsce wskazówki zegara zbliżały się do końca. Kiedy więc już na spokojnie, po ochłonięciu Piotr Żyła wrzucił późnym wieczorem swój post, w którym chwalił się zdjęciem z Dawidem Kubackim, w Polsce dochodziła 4 nad ranem. To jednak nie był problem dla fanów skoczka.

Piotr Żyła wywołał lawinę samym środku nocy! Fani nie mogli przejść obojętnie, zdjęcie skoczka skończyło się szturmem

- Jupiii💪🤠🌶🇵🇱 Wygrali Hamerykański super team💪🤠🌶🇵🇱🔥 - napisał na Instagramie Piotr Żyła i tyle wystarczyło. Pomimo późnej, a w zasadzie wczesnej pory, zdjęcie natychmiast zaczęli komentować fani polskich skoczków. - Jestescie najlepsi!!!!! Zapraszam do chicago na piweczko - wypalił jeden z fanów Piotra Żyły. - Dziękujemy było super oglądać na żywo – dodał kolejny z internautów.