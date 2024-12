i Autor: Paweł Skraba/Super Express Piotr Żyła

Piotr Żyła zawstydzony przed kamerami! Unikał tej odpowiedzi jak ognia, to zdarzyło się pierwszy raz w życiu

Gdyby nie dyskwalifikacja podczas sobotniego konkursu w Engelbergu, Piotr Żyła byłby autorem najlepszego skoku wśród Polaków w tym sezonie. Niestety, próba ta została anulowana i Piotr Żyła doskonale wie, dlaczego został zdyskwalifikowany. Zawstydzony przed kamerami "Eurosportu" unikał jednak odpowiedzi na to pytanie i jasno dał do zrozumienia, że zostawi to dla siebie. Jak wyznał, "coś takiego" zdarzyło mu się pierwszy i na pewno ostatni raz.