Po długich latach Apoloniusz Tajner zdecydował się na radykalny krok! Takiej decyzji nikt się nie spodziewał, wszystko ujawnił

Tajner w młodości uprawiał kombinację norweską, kilka razy był mistrzem Polski juniorów, ale największą sławę przyniosły mu skoki narciarskie. To pod jego wodzą Adam Małysz trzykrotnie z rzędu sięgnął po Kryształową Kulę, trzy razy został mistrzem świata, wygrał Turniej Czterech Skoczni, a na igrzyskach w Salt Lake City wywalczył srebrny i brązowy medal. Przygodę z reprezentacją Polski w skokach zakończył w marcu 2004 roku, a dwa lata później objął stery w Polskim Związku Narciarskim.

Apoloniusz Tajner założył profil na Instagramie

Prezesem PZN był przez 16 lat. Aktualnie pełni rolę wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale ciąga stara się być blisko ukochanych skoków. W niedzielę Tajner jako ekspert gościł w studio Eurosportu i przy okazji transmisji z ostatniego konkursu Pucharu Świata w Planicy podzielił się z kibicami zaskakującą informacją. Były trener Małysza zdradził, że... założył sobie konto na Instagramie! "Nareszcie mój Tato zdecydował się otworzyć i oswoić z mediami społecznościowymi. Zapraszam wszystkich do obserwowania jego profilu" - napisała Dominika Tajner, córka Apoloniusza. "No i proszę! Teść we własnej osobie na Instagramie! Czuję, że pokaże się wiele ciekawych nowinek, ale pamiętajmy też, że to jeden z najlepszych motywatorów na Świecie! Zapraszam na jego profil!" - dodał z kolei Mariusz Wach, partner Dominiki. Na razie Tajner przywitał się z kibicami na Instagramie krótkim "Dzień dobry" oraz zamieścił dwie stories ze studia Eurosportu. Czekamy na więcej!