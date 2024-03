Po tych słowach Thurnbichlera o Kamilu Stochu nie ma cienia złudzeń. Oznajmił to na specjalnym nagraniu, zauważył to szybko

Mało powodów do radości jest dla polskich kibiców w trwającym sezonie Pucharu Świata. Znaczącą statystyką jest to, że jeszcze żaden z biało-czerwonych nie stał na podium konkursu i coraz trudniej uwierzyć, że do końca zmagań to się zmieni. Polacy mają swoje przebłyski, co udowadniał choćby Piotr Żyła, czy przede wszystkim Aleksander Zniszczoł. Lepsze humory można było mieć również po sobotnim konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polacy zajęli czwarte miejsce. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych był również Thomas Thurnbichler.

Austriacki szkoleniowiec na nagraniu podsumował wydarzenia z soboty. - To był najlepszy konkurs drużynowy w tym sezonie - 4. miejsce. To wciąż nie jest podium, ale muszę przyznać, że jestem szczęśliwy - zaczął trener Polaków. Thurnbichler w telegraficznym skrócie opisał również postawę każdego z zawodników. Między innymi względem Kamila Stocha nie zostawił złudzeń, że jest poprawa w jego skokach.

Thurnbichler wprost o formie Stocha. Jasna ocena trenera

- Widzę, że Kamil Stoch po Oberstdorfie wyszedł ze strefy komfortu. Jest aktywny od razu po ruszeniu z belki. Pokazuje naprawdę niezłe skoki. Nawet, gdy ma problemy z symetrią lotu nad bulą, jeśli wykonuje ten podstawowy element skoku poprawnie, może być konkurencyjny. Cieszę się z tego - ocenił Thurnbichler. Szkoleniowiec pochwalił ponadto Aleksandra Zniszczoła, a także Piotra Żyłę i Macieja Kota.