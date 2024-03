Kibice Kamila Stocha przestali już to ukrywać. Puściły wszelkie hamulce i posypała się lawina

Aż ścisnęło nas w gardle po tym, co wypisują o Kamilu Stochu. Prawda okazuje się coraz bardziej brutalna, patrzy się na to z trudem

Kamil Stoch każdą chwilą radości dzieli się chętnie z kibicami. Legendarny skoczek narciarski wykorzystuje ku temu dwie drogi. Pierwszą z nich są wywiady po kolejnych próbach prosto ze skoczni. Niejednokrotnie zwracał w nich uwagę na to, jak wielkim wsparciem darzą go kibice. Fani mogą również regularnie wchodzić w interakcję ze swoim idolem dzięki publikowanym w mediach społecznościowych wpisom. Tym razem wreszcie był on pełen radości po udanych skokach mistrza. Stoch napisał: "Fajnie było znowu być „kulką szczęścia”" i zamieścił dwa wymowne zdjęcia.

Wielka radość Kamila Stocha

Ikona polskich skoków narciarskich na pierwszym ze zdjęć mocno zaciska pięści w geście radości. Druga fotka wyraża jeszcze więcej emocji. Widać na niej oblicze Kamila Stocha jak za starych, najlepszych czasów jego kariery. Skoczek z szerokim uśmiechem zdecydował się na okrzyk radości i triumfu. Tak szczere szczęście nie uszło uwadze fanów, którzy bardzo długo czekali na takie wydanie swojego idola.

Kibice Stocha wydali jednoznaczne oceny

W niemal wszystkich komentarzach pod wspomnianymi zdjęciami na Instagramie, widać wyraźnie, że kibice byli bardzo zadowoleni z tego, że wreszcie mogli przestać ukrywać, jak długo czekali na tak wyjątkowe momenty. "Inspirująca radość. Brawo Kamil!" - zaczęła jedna z fanek. "I fajnie było oglądać do szczęście", "Gratulacje Kamilku. Oby na twojej twarzy zawsze gościł uśmiech", "Najlepsze co można zobaczyć na twarzy idola to uśmiech. Niech go będzie jak najwięcej", "Kamil oby uśmiech nie schodził z twojej twarzy" - wtórowały inne obserwujące konto Stocha na portalu społecznościowym.