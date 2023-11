Nadludzka harówka mamy Adama Małysza. Tak musiała pracować, by zarobić na chleb

Wraz ze zbliżającym się początkiem nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, polscy fani dyscypliny z niecierpliwością czekają na występy swoich ulubieńców, w tym oczywiście Kamila Stocha. Lider reprezentacji Polski w skokach w ostatnim czasie przekazał im bardzo dobre wieści, a teraz zdecydował się na wpis, po którym wielu jego kibiców mogło martwić się, czy ze skoczkiem wszystko ok. Okazuje się bowiem, że warunki atmosferyczne w górach nie są zbyt korzystne, co doprowadziło do odwołania treningu zawodników.

Kamil Stoch wysłał do fanów ważną wiadomość. Nie ma żartów, chodzi o bezpieczeństwo

Pogoda w całym kraju w ostatnich dniach jest daleka od wymarzonej, a wielu ludziom we znaki może dawać się przede wszystkim porywisty wiatr. Ten jednak, jak nietrudno się domyślić, jeszcze bardziej uciążliwy jest w okolicach gór, o czym poinformował schowany w swoim domu Stoch. Od razu zwrócił się on do swoich fanów z prośbą, aby ci byli bardziej uważni przy takich warunkach.

Pobledliśmy, kiedy Kamil Stoch niespodziewanie przekazał te wieści. Zwrócił się do fanów i to ujawnił

- Wygląda niepozornie, ale tak dziś wieje, że odwołano nam trening na skoczni. Uważajcie na siebie - napisał na Instagramie Kamil Stoch pokazując widok ze swojego okna na Tatry, nad którymi kłębiły się już gęste chmury. Na szczęście skoczkowie nie odbyli treningu w takich warunkach, jednak fani mogli nieźle się wystraszyć.