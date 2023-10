Kamil Stoch nie mógł postąpić inaczej. Ten wpis lidera polskich skoczków odbije się szerokim echem. Nie owijał w bawełnę

Kolejny sezon zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami i fani polskich skoczków mogą zastanawiać się, w jakiej formie są liderzy naszej reprezentacji. Ci mieli okazję pokazać się podczas mistrzostw Polski, które odbyły się w Szczyrku. Dawid Kubacki zajął pierwszej miejsce, Piotr Żyła był drugi, a podium zamknął Kamil Stoch. Dla skoczka z Zębu był to jednak bardzo udany występ i nie ukrywał on po zakończonych zmaganiach, że jest zadowolony z tego, co pokazał w Szczyrku.

Jeden z liderów polskich skoczków nie mógł ostatnio złapać dobrej formy, przez co w jednych zawodach notował dobre występy, by później mieć ogromne problemy w kwalifikacją do serii finałowej. To zaczęło oczywiście martwić również jego fanów. Teraz jednak Kamil Stoch przekazał, że skakanie znów wywołuje na jego twarzy uśmiech i czeka on z niecierpliwością na rozpoczęcie kolejnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich.

- Solidne skoki zwieńczone medalem🥉 Najbardziej cieszy mnie powrót do skakania i to, że zima zbliża się wielkimi krokami - napisał na Instagramie Kamil Stoch, czym oczywiście wywołał masę komentarzy od zadowolonych fanów. - Brawo Kamil - napisała krótko Anita Włodarczyk. - Gratulacje Mistrzu. Jesteśmy dumni. - dodał kolejny z internautów.