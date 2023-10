Po tym zdjęciu Dawida Kubackiego fani nie mogli się powstrzymać. Bardziej bezpośrednio już się nie dało

Wszyscy kibice doskonale pamiętają dramatyczne chwile, jakie Dawid Kubacki przeżył pod koniec ostatniego sezonu. Walczący o podium Pucharu Świata skoczek musiał przedwcześnie przerwać rywalizację ze względu na hospitalizację żony Marty, ale na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie. Jego ukochana wróciła do zdrowia, a Kubacki mógł przygotować się do kolejnego sezonu w normalnym rytmie. Już ostatnie konkursy Letniego Grand Prix wskazywały na to, że z polskich skoczków jest obecnie w najwyższej formie, a potwierdziło się to w letnich mistrzostwach Polski w Szczyrku. Był to ostatni oficjalny występ Polaków przed inauguracją Pucharu Świata, która będzie miała miejsce już 24 listopada w Ruce. To tam Kubacki wróci do PŚ po nagłej przerwie i rozpocznie walkę o upragnioną Kryształową Kulę, a polscy kibice najprawdopodobniej znowu będą liczyli najbardziej na niego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha.

Dawid Kubacki pokazał zdjęcie z Żyłą i Stochem, a fani nie mogli się powstrzymać

Lata lecą, a liderzy polskiej kadry nadal wiodą prym na skoczni. W Szczyrku to właśnie oni zajęli podium - za Kubackim uplasował się prowadzący po pierwszej serii Żyła, a brązowy medal wywalczył wracający po chorobie Stoch. Widok tej doświadczonej trójki na podium letnich MP zachwycił kibiców, którzy wyrazili to pod zdjęciem opublikowanym przez Kubackiego w mediach społecznościowych. 33-latek zameldował w ten sposób wykonanie zadania i pogratulował kolegom z kadry, a fani nie szczędzili całej trójce komplementów.

"Elita najlepszych i najstarszych zarazem w kadrze Polski", "Trzech Mistrzów. Dobrze, że sezon zimowy już wkrótce", "Mistrzowie! Brawo!", "Trzech króli, brawo", "Gratuluję. Te uśmiechy są bezcenne" - to kilka z naprawdę wielu pochlebnych komentarzy pod ostatnim zdjęciem Kubackiego. Widać, że kibice nie mogą się już doczekać zimy, kiedy najprawdopodobniej znowu będą opierać swoje nadzieje na sukcesy na tej trójce skoczków.