i Autor: Instagram/Klemens Joniak Klemens Joniak

Mistrzostwa świata juniorów

Polscy skoczkowie bez medalu mistrzostw świata! Duża strata do podium

Polscy skoczkowie nie zdołali wywalczyć indywidualnego medalu na Mistrzostwach Świata Juniorów rozgrywanych właśnie w Lake Placid. Choć żaden z naszych młodzieżowców nie był faworytem do medalu, to nie było też tak, że byli oni bez szans. Ostatecznie najlepszy z naszych skoczków, Klemens Joniak, zakończył zawody na 7. miejscu z dużą stratą do podium. Wciąż jednak mamy spore szanse na medal w zawodach drużynowych.