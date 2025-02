Nieobecność Thurnbichlera jest tłumaczona chęcią złapania krótkiego odpoczynku zgłoszoną przez austriackiego trenera oraz problemami, jakie stworzyłyby w tym kontekście zmiany stref czasowych z USA (Lake Placid w miniony weekend) na Japonię. Natomiast Wąsek jest jedynym polskim skoczkiem, który z Lake Placid poleciał bezpośrednio do Sapporo. 25-letni skoczek zajmuje obecnie 13. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ i od początku sezonu prezentuje najrówniejszą, solidną formę. Najlepszym jego osiągnięciem było dotychczas 4. miejsce w konkursie lotów w Oberstdorfie. Pozostali Biało-Czerwoni, którzy startowali w USA, wrócili do Polski.

Ogromny zgrzyt na linii Małysz - Tajner! Te słowa odbiją się szerokim echem. "Brakuje trochę dystansu"

Adam Małysz ocenia pierwszą połowę sezonu 2024/2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Thurnbichler poda skład na MŚ

– Paweł Wąsek zostaje w Pucharze Świata. Jest w naprawdę dobrej formie, a jeśli zawodnik skacze dobrze, to powinien rywalizować – powiedział Thomas Thurnbichler, cytowany przez PZN. – Również jeśli weźmiemy pod uwagę jego szanse na Top 10 w klasyfikacji generalnej PŚ. Reszta grupy z Lake Placid wraca do domu razem ze sztabem szkoleniowym. Przed nami tydzień odpoczynku z lekkim treningiem. Za tydzień zaczniemy ostatnią prostą przygotowań do MŚ. To będzie czas na ostatnie szlify i przygotowanie sprzętu.

Nie żyje były trener Mariusza Czerkawskiego. Wielki cios dla środowiska hokejowego w Polsce

Stoch ostatni raz w Pucharze Świata startował na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, a w Willingen i Lake Placid zastąpił go Dawid Kubacki. Natomiast Kot w tym sezonie występował głównie w Pucharze Kontynentalnym. W ostatni weekend wygrał zawody w słoweńskim Kranju. Między nimi może się rozgrywać rywalizacja o miejsce w składzie na MŚ. Obaj zresztą w swoim czasie wygrywali zawody PŚ w Sapporo, to było w 2017 roku.

Afera po skokach w Lake Placid. Ostro zaatakowali sędziego! "Nie wiem, czy ma problemy ze zdrowiem"

Quiz o Piotrze Żyle. Jak dobrze znasz najbardziej wesołego skoczka w polskiej reprezentacji? Pytanie 1 z 15 W jakim wieku zaczął skakać Piotr Żyła? 6 lat 8 lat 9 lat Następne pytanie

– Kamil Stoch i Maciej Kot mają szanse w Sapporo pokazać, jak skaczą na poziomie Pucharu Świata – dodał Thurnbichler. – Kamil po przerwie i treningu, a Maciej Kot po bardzo dobrych konkursach w PK. Obaj muszą osiągnąć naprawdę dobre wyniki, by znaleźć się w kadrze na MŚ. Ostateczna decyzja w sprawie składu na mistrzostwa świata w Trondheim zostanie podjęta po zawodach w Sapporo – podkreślił austriacki szkoleniowiec. Wąsek był blisko podium w Lake Placid, przebudzenie Wolnego, Żyły i Zniszczoła! Najlepszy konkurs Polaków [WYNIKI]

PŚ skoczków w Sapporo 2025 – program (godziny wg czasu polskiego)

Piątek, 14 lutego

6.00 - oficjalny trening

8.00 - kwalifikacje

Sobota, 15 lutego

6.00 - seria próbna

7.10 - konkurs indywidualny

Niedziela, 16 lutego