i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Natalia Maliszewska

wielki wyczyn

Polska sztafeta mieszana z brązowym medalem mistrzostw Europy! Wielki wyczyn biało-czerwonych w short tracku

Reprezentanci Polski, broniący biało-czerwonych barw w zawodach sztafety mieszanej na mistrzostwach Europy pomimo tego, że dotarli do mety na 4. miejscu, to ostatecznie wywalczyli brązowy medal! Po weryfikacji Włosi, którzy pierwotnie znaleźli się w najlepszej czwórce, zostali wykluczeni. To dało Polakom w składzie Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Michał Niewiński i Diane Sellier upragniony triumf.