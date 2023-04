i Autor: Cyfrasport Szymon Zapotoczny

Nie ma odwrotu

Polski skoczek kończy karierę po najlepszym sezonie w życiu! Szokująca decyzja, kibice muszą się z tym pogodzić

Grzegorz Kuś 9:55

Pierwsze tygodnie po zakończeniu sezonu w skokach narciarskich często bywają trudne dla kibiców. Jest to czas podejmowania decyzji co do przyszłości i wielu zawodników właśnie wtedy decyduje się zakończyć karierę. Polska nie jest wyjątkiem, a fani skoków w naszym kraju muszą pogodzić się z szokującą decyzją Szymona Zapotocznego. 19-letni polski skoczek kończy karierę po najlepszym sezonie w życiu!