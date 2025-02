Stefan Horngacher powiedział dość! Uderzył pięścią w stół i podjął piekielnie trudną decyzję. Od tego nie ma już odwrotu

Jeszcze na początku sezonu mogło się wydawać, że Pius Paschke będzie rządził na skoczniach aż do wiosny, bowiem podopieczny Stefana Horngachera był nie do zatrzymania, wygrywając kolejne zawody. Im dalej w las, tym jednak forma 34-latka zaczęła gasnąć, a obecnie jest on tylko cieniem samego siebie sprzed kilku tygodni. Austriacki szkoleniowiec dalej jednak pokładał nadzieję w najwyżej skwalifikowanym Niemcu w Pucharze Świata, ale to już przeszłość. Zapadła bardzo ważna i trudna decyzja.

Stefan Horngacher podjął ważną decyzję. Informacje gruchnęły, jak grom z jasnego nieba

Po ostatnich zawodach w Willingen, Pius Paschke mógł zastanawiać się, gdzie podziała się jego dobra dyspozycja z początkowej fazy sezonu. Odpowiedzi będzie on szukał już jednak w spokoju, zamiast przy zgiełku pod amerykańską skocznią w Lake Placid. Horngacher postanowił pominąć go przy ustalaniu kadry na następne zawody.

Paschke podczas sobotniego konkursu w Willingen zakończył zmagania na 27. miejscu, a w niedzielę było jeszcze gorzej. Słaby skok na 130,5 metra sprawił, że zajął on 31. miejsce i nie awansował do serii finałowej, nie dając tym samym austriackiemu trenerowi wyboru.

Portal "sportschau.de" podał, że Bawarczyk żegna się z marzeniami o Kryształowej Kuli, bowiem do Lake Placid polecą Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Karl Geiger, Felix Hoffmann i Stephan Leyhe - ten ostatni zajmie miejsce Piusa. Stefan Horngacher postanowił nawet nie wykorzystywać pełnej, sześcioosobowej obsady swojej kadry i do USA zabierze pięciu zawodników.

Obecnie Pius Paschke zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, mając na koncie 875 punków. Do prowadzącego Daniela Tschofeniga, który jest w rewelacyjnej formie traci już jednak 471 oczek i po Lake Placid ta przewaga najpewniej tylko wzrośnie. Drugim najlepszym Niemcem w tabeli jest Andreas Wellinger, który zajmuje 9. pozycję z dorobkiem 558 punktów.

