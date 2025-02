Legendarny skoczek brutalnie o Kamilu Stochu. Wskazuje przyczyny niemocy Polaka, sam przechodził przez to samo

Aż serce pęka przez to, co dzieje się z Piotrem Żyłą. Katastrofa w Willingen. Ciężko to opisać słowami

Gdy 9 stycznia 2021 roku Kamil Stoch wygrywał swój 39. konkurs Pucharu Świata w karierze, fani byli pewni, że lada moment staną się świadkami historycznej chwili. Wówczas Stoch „tylko” zrównał się z Adamem Małyszem pod względem wygranych, a kolejne zwycięstwo dałoby mu przekroczenie bariery 40 wygranych, czego wtedy dokonali tylko Matti Nykanen (46) i Gregor Schlierenzauer (53). Niestety, cztery lata później Stoch wciąż zajmuje w tej klasyfikacji miejsce ex aequo z Adamem Małyszem, ale nie jest ono już 3. tylko 4. ponieważ w 2024 roku obu wyprzedził Stefan Kraft, który obecnie traci tylko jedną wygraną do legendarnego Fina. Stoch natomiast nie wygląda kompletnie na zawodnika, który mógłby jeszcze mieć w ogóle szansę na 40. wygraną w karierze. O tym, z jakimi problemami boryka się polski zawodnik, wypowiedział się wspomniany już wcześniej rekordzista wszech czasów, Gregor Schlierenzauer, który udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu Onet”.

Schlierenzauer imponuje nie tylko liczbą osiągniętych zwycięstw, ale też czasem, w jakim to wszystko osiągnął. Od pierwszego do ostatniego zwycięstwa minęło zaledwie 8 lat (od grudnia 2006 do grudnia 2014), a tak naprawdę to 52 z 53 zwycięstw osiągnął w 7 lat, bo już w grudniu 2013 roku miał ich na koncie właśnie 52 i miał wtedy... zaledwie 23 lata (dla porównania Stefan Kraft potrzebował niespełna 11 lat, aby uzyskać 45 zwycięstw i swoje pierwsze zwycięstwo odniósł w wieku 21 lat). Jak wiemy, jego kariera nie potoczyła się jednak tak, jak mogło się wówczas wydawać. Schlierenzauer zmagał się z wieloma problemami, również natury psychicznej. Obecnie były już skoczek prowadzi własne biznesy, w tym m.in. działalność skupioną właśnie na poprawianiu samopoczucia innych osób. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Schlierenzauer przeanalizował, z czym może borykać się Kamil Stoch i porównał to do własnych problemów.

– Myślę, że chodziło o dwie rzeczy i podobnie może być teraz w przypadku Kamila – zaczął Schlierenzauer zapytany o swój największy problem i przyczyny kryzysu – Po pierwsze, to oczywiste, że technika i kwestie sprzętowe cały czas idą do przodu. Gdy wygrywaliśmy jedno i drugie było w zupełnie innym miejscu. A w skokach takie przyzwyczajenia są w tobie tak głęboko, że trudno przystosować się do nowości. To duże wyzwanie dla doświadczonych zawodników. Druga sprawa to po prostu energia. Zarówno ja, jak i Kamil byliśmy na szczycie przez bardzo długi czas. Każdego dnia musiał na maksa wytężać swoje ciało i umysł. To naprawdę sporo kosztuje. A z wiekiem, tej energii, która kiedyś pozwalała ci dawać z siebie 100 proc., zwyczajnie ubywa. Musisz dobrze przefiltrowywać to, co robisz, a w ten sposób trudno wrócić na szczyt – wyjaśnił legendarny Austriak.

