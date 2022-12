i Autor: Cyfra Sport, ANDRZEJ LANGE/SUPER EXPRESS Robert Lewandowski, Adam Małysz

fatalna pomyłka

Pomylili wielkiego rywala Adama Małysza z Robertem Lewandowskim! Wszystko przez jedno zdjęcie Ewy Bilan-Stoch

Waldemar Kowalski 20:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Robert Lewandowski już dawno temu zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu i trudno znaleźć osobę, która nie wiedziałaby, jak wygląda kapitan reprezentacji Polski. "Lewy" jest popularny do tego stopnia, że niektórzy widzą go nawet tam, gdzie go nie ma. Tak jak na jednym ze zdjęć Ewy Bilan-Stoch, gdzie pomylili wielkiego rywala Adama Małysza właśnie z Lewandowskim.