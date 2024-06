Poruszenie pod wpisem z Piotrem Żyłą. Wideo mrozi krew w żyłach. Fani przecierali oczy ze zdumienia, na co zdecydował się skoczek

Kamil Stoch do wszystkiego się przyznał. To usłyszał od Ewy Bilan-Stoch. Koniec był bliski, ogarnęły go czarne myśli

Wielu kibiców mogło się zastanawiać, czy Piotr Żyła podejmie rękawice i przystąpi do kolejnego sezonu w skokach narciarskich. 37 lat w sporcie zawodowym to już wiek zaawansowany i nie byłoby żadną sensacją, gdyby skoczek postanowił przenieść się na emeryturę. W dodatku nie brakowało plotek, że Żyła może zawalczyć na jednej z gal CLOUTMMA, a jego rywalem miałby być Sławomir Peszko. Na razie temat nieco przycichł, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości do niego wrócić. Na razie Żyła wciąż skupia się na skokach.

Nie oznacza to jednak, że 37-latek nie próbuje nowych wyzwań. Niedawno rozpoczął się 80. Rajd Polski. Dla wielu osób to okazja, aby z bliska zobaczyć zmagania najlepszych kierowców na świecie. Żyła postanowił przetestować, jak to jest siedzieć na miejscu pilota podczas szybkiego przejazdu. Nagranie z udziałem skoczka pojawiło się w mediach społecznościowych.

Na wideo widać, że Żyła z dość dużym spokojem patrzy na trasę i poczynania kierowcy. - Ale Pioter opanowany - brzmi jeden z komentarzy pod wpisem na oficjalnym profilu Rajdu Polski. - Moc papryki - zażartował inny fan. Żyle duże prędkości nie są obce, wszak sam na nartach pędzi niekiedy 100 km/h.