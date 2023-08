Potworny koszmar skoczka. Reprezentant kraju przeżywa potworny dramat. Ta historia mocno przybija

Zdjęcie Dawida Kubackiego z córką wzruszyło kibiców do łez. Marta Kubacka musiała to pokazać, komentarzom nie było końca

Poprzedni sezon nie należał do udanych. Aschenwald zdobył tylko 168 punktów, co dało mu dopiero 34. miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepiej radził sobie w Wiśle i Rasnovie, tylko tam kończył zawody w pierwszej dziesiątce (kolejno 8. i 10. miejsce).

Na początku lipca jego plany na przyszłe miesiące legły w gruzach. Aschenwald zamiast skakać, będzie się rehabilitować. Wszystko przez kontuzję, której doznał podczas zajeć na skoczni w Innsbrucku.

"5 lipca trenowaliśmy na skoczni w Stams. Atmosfera w zespole była dobra, a moje skoki dawały nadzieję. Pozycja najazdowa działała i ze próby na próbę rosła moja chęć oddawania dłuższych skoków. Po południu przenieśliśmy się na Bergisel, gdzie mogłem kontynuować swoją pracę i zaliczyłem pierwsze skoki na dużym obiekcie. Czwarty z nich nie wyróżniał się niczym szczególnym do momentu, gdy wylądowałem. Od razu wiedziałem, że jest źle. Niestety, nie mogłem już w żaden sposób zareagować na to, co się stało. Poczułem ukłucie w lewym kolanie, które nie wróżył nic dobrego" — opisał skoczek.

Wyniki rezonansu wykazały zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, ale to nie koniec. Austriak uszkodził również więzadła krzyżowe tylnie, zerwał łąkotkę i uszkodził chrząstkę. Od razu trafił na stół operacyjny.

"Po usłyszeniu diagnozy było jasne, że nie wystąpię w sezonie 2023/2024. Czas na rehabilitację i stopniowe zwiększanie obciążeń treningowych, by w przyszłym roku znowu wrócić do rywalizacji. Czułem również ból w ramieniu, więc poprosiłem o kolejny rezonans, a ten wykazał kolejne złamanie. Na szczęście nie trzeba było tego operować" — dodał Aschenwald, przy okazji informując, że już chodzi o własnych siłach, bez potrzeby korzystania z kul.

