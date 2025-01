PŚ Oberstdorf: Kamil Stoch załamał kibiców. Nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. „Po, co to sobie robi?”

Skoki w Oberstdorfie. Kamil Stoch z fatalnym skokiem w kwalifikacjach

O tym, że polscy skoczkowie nie błyszczą formą w tym sezonie Pucharu Świata nikomu nie trzeba przypominać. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera w większości zawodzą. Wyjątkiem jest Paweł Wąsek, który tej zimy regularnie walczy o czołowe lokaty w kolejnych konkursach. Na drugim biegunie znajduje się m.in. Kamil Stoch. Były lider polskiej kadry nie prezentuje się najlepiej, a kolejnym dowodem na to był jego skok w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w lotach w Oberstdorfie.

Kamil Stoch oddał swój skok na jedynie 171,5 metra. Choć niewielu zawodnikom udało się doskoczyć do bariery 200. metra, to wciąż nie była to imponująca odległość, która ledwo pozwoliła mu na zakwalifikowanie się do konkursu. Co najważniejsze, Stoch dostanie kolejną szansę – właśnie w zawodach.

Kibice ze smutkiem patrzą na obecną formę Stocha. - On jeszcze skacze? Ale upadek – napisał jeden z fanów pod postem Eurosportu. - Po co on to robi sobie? Nie zrozumiem. Upadek i klęska wielkiego sportowca – dodawał kolejny.

Ilu Polaków będzie skakało w Oberstdorfie?

W konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich zobaczymy komplet pięciu skoczków, licząc Kamila Stocha. Najdalej z Biało-czerwonych poszybował Paweł Wąsek (210,5 metra). Nieco bliżej lądowali Piotr Żyła (195,5 metra), Jakub Wolny (197,5 metra) oraz Aleksander Zniszczoł (200 metrów).