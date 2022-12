Pupilek Horngachera jest załamany. O wszystkim powiedział, czeka już tylko na jedno

TCS Oberstdorf RELACJA NA ŻYWO. Kubacki i Stoch błysnęli w serii próbnej! Trzeba powtórzyć to w konkursie [WYNIKI LIVE]

Świat sportów zimowych żyje 71. Turniejem Czterech Skoczni. Tradycyjnie to Oberstdorf rozkręca wielką rywalizację o Złotego Orła. Niemcy marzą, by na obiekcie Schattenbergschanze (i również na pozostałych) brylowali ich skoczkowie i o ile w dobrej dyspozycji jest Karl Geiger, to problemy z osiągnięciem dobrej dyspozycji jest Markus Eisenbichler.

Kwalifikacje nie poszły po myśli mistrza świata z Sefeeld. Odległość 127,5 metra dała mu dopiero 25. miejsce. Po swojej próbie był mocno wkurzony. Po dobrych skokach zawsze był znany z ekspresji, którą dzielił się z kibicami pod skocznią. Teraz przyznaje, że ma kłopoty mentalne. Już latem miał powiedzieć, że „ogień po prostu zgasł”.

Pomocy próbował udzielić mu chociażby Sven Hannavald. Słynny zwycięzca TCS z 2002 roku był po tamtym sukcesie na samym szczycie, a po kilku latach zapisał się do kliniki, by pomóc sobie w walce z depresją i syndromem wypalenia.

Eisenbichler o próbie z kwalifikacji w Oberstdorfie powiedział „Bildowi”: - Nie lubię takich skoków. Był po prostu do bani. Tracę cierpliwość. Co za g****. Po prostu skradam się z tyłu. Naprawdę tego nienawidzę – powiedział. Skoczek dodał, że wciąż czeka na ten przełomowy moment. - Chcę tylko znowu poczuć, że oddaję świetny skok, gdzie nie trzeba zbyt się zbyt dużo zastanawiać - dodał.

