QUIZ. Egzamin wiedzy o Adamie Małyszu. Co wiesz o "Orle z Wisły"? Komplet zdobędą tylko najwierniejsi kibice

Polski skoczek wystartuje w wyborach. Nie ma już żadnych wątpliwości. Nie wszystkim się to spodoba

Niektórym zrobi się niedobrze, gdy zobaczą, co ugotowała Justyna Żyła. Naprawdę podała to ukochanemu

Adam Małysz to legenda nie tylko skoków narciarskich, ale całego polskiego sportu. Przez kilkanaście lat kibice pasjonowali się jego występami na skoczniach całego świata i żyli jego sukcesami. "Orzeł z Wisły" stał się jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii i doprowadził do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Dzięki temu kibice wciąż chętnie śledzą zmagania m.in. Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Sam Małysz odpowiada teraz za ich wyniki jako prezes PZN, ale my postanowiliśmy sprawdzić, ile Polacy pamiętają z jego kariery. Wszyscy chętni mogą sprawdzić się w naszym quizie.

Egzamin wiedzy o Adamie Małyszu. Sprawdź się w QUIZIE o "Orle z Wisły"!

Pytania w naszym teście dotykają niemal każdy aspekt życia wielkiego mistrza. Ostrzegamy, że komplet punktów zdobędą tylko najwierniejsi kibice, dla których "Małyszomania" nie ma żadnych tajemnic. Poniżej znajdziesz 12 pytań, a wynik 10/12 uznajemy za satysfakcjonujący. Życzymy dobrej zabawy!