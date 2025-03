Red Bull Skoki w Punkt: Norwegowie wykluczeni! Zmiany w składach na zawody w Zakopanem

Red Bull Skoki w Punkt: Zmiany w składach! Norwegowie wykluczeni

Proces doboru drużyn dla kapitanów - Adama Małysza, Martina Schmitta, Thomasa Morgensterna, Gregora Schlierenzauera i Andreasa Goldbergera - składał się z dwóch etapów. W pierwszym, kapitanowie wylosowali po trzech zawodników z trzech różnych koszyków. W drugim to fani podczas specjalnego głosowania online zadecydowali, kto dopełni ich składy. Odbyło się to jeszcze przed skandalem na mistrzostwach świata w Trondheim, w wyniku którego zawieszono pięciu norweskich skoczków - w tym zaproszonych do udziału w imprezie Red Bull Skoki w Punkt Johanna Andre Forfanga i Kristoffera Eriksena Sundala. To zawieszenie obejmuje międzynarodowe zawody, jak i krajowe, a organizatorzy zawodów do celu postanowili zareagować.

Red Bull Skoki w Punkt: Ponownie wielkie święto w Zakopanem! Adam Małysz w końcu się doczekał

Nieco ponad tydzień przed zmaganiami na Wielkiej Krokwi oficjalnie ogłoszono, że za Forfanga i Sundala do składów wskoczyli Maciej Kot i Kacper Tomasiak. Tym samym pierwszy z nich uzupełnił drużynę Gregora Schlierenzauera, a drugi Thomasa Morgensterna. Liczba polskich skoczków w zawodach Red Bull Skoki w Punkt wzrosła z pięciu do siedmiu.

Transmisję z Red Bull Skoki w Punkt będzie można śledzić na antenie TVN oraz na kanale YouTube Eurosportu. Bilety na zawody są dostępne na redbull.pl/skokiwpunkt.

Pełne składy drużyn na Red Bull Skoki w Punkt:

Drużyna Adama Małysza:

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Paweł Wąsek (Polska)

Domen Prevc (Słowenia)

Tate Frantz (USA)

Drużyna Martina Schmitta:

Andreas Wellinger (Niemcy)

Dawid Kubacki (Polska)

Anze Lanisek (Słowenia)

Stephan Embacher (Austria)

Drużyna Thomasa Morgensterna:

Daniel Tschofenig (Austria)

Aleksander Zniszczoł (Polska)

Kacper Tomasiak (Polska) // zmiana za Kristoffera Sundala (Norwegia)

Alex Insam (Włochy)

Drużyna Gregora Schlierenzauera:

Maciej Kot (Polska) // zmiana za Johanna Forfanga (Norwegia)

Piotr Żyła (Polska)

Karl Geiger (Niemcy)

Władimir Zografski (Bułgaria)

Drużyna Andreasa Goldbergera:

Gregor Deschwanden (Szwajcaria)

Jakub Wolny (Polska)

Timi Zajc (Słowenia)

Valentin Foubert (Francja)