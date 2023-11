Rozdzierająca prawda o polskich skokach. Wypowiedź o Stochu, Kubackim i Żyle przyprawia o ciarki, to będzie koniec

Jego rywalizacja z Kamilem Stochem przeszła do historii. Tym się teraz zajmuje, po zakończeniu kariery wybrał nieoczywistą drogę

Niemcy brutalnie opisali kryzys Kamila Stocha. Wypomnieli mu te słowa. Podeszli do mistrza bez litości

Kibice skoków narciarskich w Polsce jak zwykle podchodzili ze sporymi nadziejami do początku rywalizacji w Pucharze Świata. Na razie jednak muszą się uzbroić w cierpliwość, bo niewiele wskazuje na to, aby reprezentanci biało-czerwonych nagle mieli zacząć walczyć o czołowe lokaty. Weekend w Ruce w wykonaniu podopiecznych Thomasa Thurnbichlera był wręcz fatalny i w sumie uzbierali zaledwie 28 punktów. Podsumowaniem słabej formy był brak awansu Kamila Stocha nawet do konkursu. W takich momentach znów można bić na alarm, jeśli chodzi o przyszłość polskich skoków.

Fatalna sytuacja w polskich skokach

Bo wciąż nie widać zawodników, którzy mogliby zastąpić czołową trójkę. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty na ten problem wskazuje trener skoków narciarskich, Kazimierz Długopolski. - Brutalna prawda jest taka, że bez tego tercetu nasze skoki nie istnieją. Gdy tylko idzie mu gorzej, po prostu nie mamy reprezentantów w czołówce. Już latem zapowiadało się, że ten sezon może być najgorszy od wielu lat. Jak na razie niestety jest – przekonuje Długopolski.

Stoch i Żyła wrócą do formy? Co ze Stochem?

Szkoleniowiec wierzy, że Żyła i Kubacki jeszcze się poprawią, ale obawy ma co do Stocha. - O ile Kubacki i Żyła powinni się rozkręcać, tak w przypadku Stocha mam wątpliwości. Wprawdzie wierzę w jego determinację i chęć skakania, ale nawet największa ambicja może okazać się za słabym panaceum na taki kryzys - ocenił. Zdaniem Długopolskiego poprawa formy szybko jednak nie nastąpi. O ile w ogóle… - Problem jest poważny, a więc nasi reprezentanci potrzebują sporo czasu, żeby go rozwiązać. Być może forma przyjdzie na Turniej Czterech Skoczni. Gwarancji zaś nie ma – stwierdził trener.