Różnica zdań na linii Małysz-Thurnbichler. Mocna reakcja!

Przez weekend skoczkowie rywalizowali na obiekcie w Lake Placid. Piątkowe kwalifikacje zostały przełożone na sobotę ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które również dały się we znaki podczas sobotniego konkursu indywidualnego. Triumfatorem został zwycięzca kwalifikacji, czyli Andreas Wellinger, Niemiec oddał świetny skok w drugiej serii, co pozwoliło mu zakończyć rywalizację na najwyższym stopniu podium, mimo, że Ryoyu Kobayashi w pierwszej próbie pobił rekord skoczni.

Sobotnia rywalizacja zakończyła się dopiero po historycznym konkursie duetów, gdzie najlepsza okazała się para Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Była to świetna wiadomość przed niedzielnymi zawodami, tym bardziej, że 32-latek wygrał kwalifikację tuż przed indywidualnymi zmaganiami. Polak zajął 7. miejsce, natomiast zwyciężył lider klasyfikacji generalnej - Halvor Egner Granerud.

Adam Małysz nie zgadza się z Thomasem Thurnbichlerem. Mocna reakcja! Zdecydowana różnica zdań

Thurnbichler podjął decyzję po konkursach w Lake Placid, że najlepsi polscy skoczkowie nie pojadą do Rumunii. Austriak ogłosił to przed kamerami Eurosportu. Na ten temat wypowiedział się Adam Małysz w rozmowie ze "Sport.pl". - Dawid skacze dobrze, w Rasnovie mógłby wygrać, a zwycięstwo mogłoby dać mu większą pewność siebie. Ale od razu powiedziałem, że to trener decyduje. Gdybym ja miał postanowić, Dawid by w Rasnovie wystartował, ale podkreślam, że decyduje trener - przekazał Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, tym samym zaznaczył, że nie ma zamiaru podważać decyzji trenera reprezentacji Polski.