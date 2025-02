Rywal Polaków ogłasza tuż przed mistrzostwami świata. Zaskakująca nowina od gwiazdy skoków narciarskich

Halvor Egner Granerud ogłasza tuż przed mistrzostwami świata. Musiał się tym podzielić

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, więc także i w skokach narciarskich, zbliżają się wielkimi krokami. Właśnie dziś, 18 lutego, Thomas Thurnbichler ogłosił kadrę na wspomniany czempionat i wielkim zaskoczeniem był fakt, że w reprezentacji Polski nie znalazło się miejsce dla Kamila Stocha. Żeby być precyzyjnym, to miejsce jest, ponieważ Austriak powołał pięciu zawodników, choć mógłby sześciu, ale i tak postanowił nie brać Kamila Stocha na rywalizację w Trondheim. Decyzja ta odbiła się naprawdę szerokim echem wśród polskich kibiców, dziennikarzy i ekspertów. Wielu uważa, że jest to po prostu błędna decyzja nawet pod kątem sportowym, bowiem Stoch na przestrzeni trwającego sezonu nie odstaje znacznie od takich zawodników jak Jakub Wolny czy Dawid Kubacki, którzy w kadrze się znaleźli. Ale świat skoków żyć będzie nie tylko tą informacją, bowiem niezwykle dobrymi nowinami podzielił się właśnie Halvor Egner Granerud, który przekazał za pomocą Instagrama, że zostanie ojcem!

Bezwzględna reakcja PZN po odstrzeleniu Kamila Stocha z MŚ. Ojciec Macieja Kota nie gryzł się w język

Adam Małysz ocenia pierwszą połowę sezonu 2024/2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Granerud w ostatnich kilku latach należał do czołowych rywali polskich zawodników, gdy ci walczyli jeszcze o najwyższe cele w Pucharze Świata. Słynna była jego rywalizacja z Kubackim i Stochem czy to we wspomnianym PŚ czy Turnieju Czterech Skoczni, w trakcie którego Norweg wypowiadał się niezbyt pochlebnie o Polakach, za co później przeprosił. Teraz okazało się, że 28-latek zostanie tatą! – Kilka malutkich nowych kombinezonów weszło do pokoju kombinezonów – napisał Norweg, publikując zdjęcie dziecięcego ubranka wiszącego obok jego kombinezonów. Pod postem pojawiła się masa komentarzy, gratulował mu chociażby Dawid Kubacki, Daniel Huber, Artti Aigro czy Johann Andre Forfang.

Stanowcza decyzja Stocha po skreśleniu z mistrzostw świata. Jego reakcja mówi więcej niż tysiąc słów

W trwającym sezonie Granerud, który jest dwukrotnym zdobywcą Kryształowej Kuli, nie radzi sobie najlepiej. Zajmuje on dopiero 20. miejsce, czyli plasuje się za Pawłem Wąskiem, który jest 14. Największe sukcesy odnosił on w 2021 i 2023 roku – wówczas wygrywał właśnie klasyfikację generalną Pucharu Świata, ale sięgał także po medale mistrzostw świata. W Oberstdorfie zdobył srebro z drużyną mieszaną, a w Planicy dołożył dwa kolejne srebra – w drużynie „zwykłej” oraz mieszanej.