Skoki Bad Mitterndorf NA ŻYWO transmisja TV gdzie oglądać skoki w niedzielę Bad Mitterndorf live online w internecie na którym programie Kulm gdzie oglądać skoki Bad Mitterndorf 29.01 na żywo?

Po sobotnich zmaganiach na austriackiej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf, najwięcej powodów do zadowolenia z grona Biało-czerwonych mieli Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Pierwszy z nich otarł się o podium, a drugi ustalił nowy życiowy rekord, skacząc 222,5 metra. Po drugiej stronie barykady znaleźli się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Do niedzielnych zawodów skoczek z Nowego Targu nie będzie przystępował już jako lider klasyfikacji Pucharu Świata, bowiem po wczorajszej wygranej, plastron przejął Halvor Egner Granerud. Kamil Stoch z kolei żalił się trenerowi, że im bardziej się stara, tym bardziej nic mu nie wychodzi. Oby to jednak zmieniło się podczas niedzielnych zmagań w Bad Mitterndorf. Dla Dawida Kubackiego będzie to pierwsza okazja, aby odebrać koszulkę lidera Pucharu Świata 2022/23 i wrócić do dobrego skakania. Zapowiada się więc emocjonujący konkurs.

Gdzie oglądać skoki Bad Mitterndorf NA ŻYWO transmisja TV Kulm skoki w niedzielę Bad Mitterndorf live online na jakim programie skoki 29.01

Niedzielny konkurs w Bad Mitterndorf zaplanowany jest na godzinę 14:15. TRANSMISJA NA ŻYWO ze skoków w austriackim Bad Mitterndorf prowadzona będzie przez stacje Eurosport 1 oraz TVN. Kibice skoków mogą również śledzić sobotnie zawody live online w internecie, za pośrednictwem platformy "player". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO ze skoków w Bad Mitterndorf. Zapraszamy!

Sonda Czy Kamil Stoch wróci jeszcze do wielkiej formy? Oczywiście! Obawiam się, że nie