Skoki dzisiaj Lillehammer RELACJA NA ŻYWO. Raw Air Lillehammer czwartek 16.03 WYNIKI LIVE ONLINE skoki Lillehammer na żywo w Internecie

Numery startowe i wyniki Polaków:

19. Aleksander Zniszczoł

20. Paweł Wąsek

37. Kamil Stoch

46. Piotr Żyła

49. Dawid Kubacki

Na żywo Raw Air Lillehammer 16.03 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z czwartkowego konkursu w ramach cyklu Raw Air w Lillehammer. Początek pierwszej serii zaplanowano na 16:30, a o 15:30 ma rozpocząć się seria próbna. Czas pokaże, czy wiatr nie utrudni życia organizatorom.

Odśwież relację

Pierwszy konkurs w Lillehammer był najsłabszym pod wodzą Thomasa Thurnbichlera, ale już dzień później podczas prologu polscy skoczkowie pokazali, że był to raczej wypadek przy pracy. Kamil Stoch i Dawid Kubacki wciąż utrzymują się w czołówce Raw Air, choć ich szanse na zwycięstwo są niewielkie. Po 10 z 18 serii wyżej jest wicelider Pucharu Świata, który zajmuje siódme miejsce ze stratą 82,1 pkt do prowadzącego Halvora Egnera Graneruda. Norweg pewnie zmierza po triumf w domowym cyklu i właściwie zapewnił już sobie Kryształową Kulę za triumf w PŚ. Tylko kataklizm mógłby mu odebrać to trofeum, ale w Raw Air wciąż musi mieć się na baczności. Za jego plecami czyhają Stefan Kraft (22,3 pkt straty) i Anze Lanisek (52,5 pkt). O podium tego cyklu wciąż myślą też czwarty Timi Zajc (72,7 pkt), piąty Johann Andre Forfang (71,3 pkt) i szósty Karl Geiger (76,4 pkt). Polscy kibice liczą na dobre skoki Kubackiego i dziesiątego Stocha (93,6 pkt). Przed zawodnikami ostatnie dwie próby w Lillehammer, jednak prognozy na czwartek nie są zbyt korzystne. Niewykluczone, że znowu dojdzie do zmian w harmonogramie. Plan zakłada początek konkursu o 16:30, a godzinę wcześniej ma się odbyć seria próbna.