Skoki dzisiaj Planica TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa świata dzisiaj 03.03 STREAM LIVE ONLINE MŚ w Planicy konkurs piątek GDZIE OGLĄDAĆ?

Skoki dzisiaj Planica TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Mistrzostwa świata dzisiaj 03.03 STREAM LIVE ONLINE

Piątkowy konkurs indywidualny na dużej skoczni jest przedostatnim aktem tegorocznych mistrzostw świata w skokach narciarskich. Skoczkowie mają już za sobą zmagania na skoczni normalnej, które przyniosły Polsce wielki sukces. Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata i w pięknym stylu zdobył złoty medal, a świetnie wypadli też pozostali reprezentanci Polski. To rozbudziło nadzieje kibiców przed rywalizacją na większym obiekcie, a apetyt urósł jeszcze bardziej po czwartkowych kwalifikacjach. W nich najlepszy okazał się Timi Zajc, ale drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Kamil Stoch. Do konkursu pewnie awansowali też Żyła i Aleksander Zniszczoł. Kibice od każdego z nich mogą oczekiwać walki o czołowe lokaty, co świetnie rokuje też przed sobotnią drużynówką. Jednak zanim do niej dojdzie, trzeba rozdać komplet indywidualnych medali.

Local hero Timi Zajc won the qualification round at the large hill in Planica ❗️1️⃣ Timi Zajc 🇸🇮2️⃣ Dawid Kubacki 🇵🇱3️⃣ Kamil Stoch 🇵🇱Results https://t.co/1kxdeHITS2#fisskijumping #skijumpingfamily #Planica2023 pic.twitter.com/8K3LppYfyY— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 2, 2023

MŚ w Planicy konkurs piątek GDZIE OGLĄDAĆ? Skoki dzisiaj 03.03 na żywo w Internecie

Na starcie piątkowego konkursu stanie 50 zawodników, a wśród głównych faworytów są Zajc, Kubacki, Stoch, Żyła, Halvor Egner Granerud, Anze Lanisek, Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger i Andreas Wellinger. Polscy kibice naprawdę poważnie mogą liczyć na medal któregoś z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Wydaje się, że zmagania na skoczni dużej będą znacznie bardziej sprawiedliwe niż te na mniejszym obiekcie. To zapowiada naprawdę fascynujący konkurs!

Konkurs MŚ w Planicy na skoczni dużej odbędzie się w piątek, 3 marca, o godzinie 17:30. Wcześniej, o 16:30, ruszy seria próbna przed zawodami. Transmisję z konkursu przeprowadzą kanały TVN i Eurosport 1. Stream live online będzie dostępny w płatnej usłudze player.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!