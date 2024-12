Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa wyniki kwalifikacji 31.12.2024 LIVE

Pary Polaków w konkursie w Ga-Pa WYNIKI kwalifikacji:

Poprzedni sezon był bardzo nieudany dla polskich skoczków i niewiele zapowiada, by w tym miał nastąpić jakiś przełom. Jednym z niewielu, który prezentuje się przyzwoicie i jako tako stabliną formę, jest Paweł Wąsek, który punktował w 9 z 11 konkursów w tym sezonie i tylko raz wypadł z top 20. W Oberstdorfie zanotował ona najlepszy wynik w tym sezonie, zajmując 10. miejsce, jednak to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pozytywy. W pierwszych zawodach 73. edycji TCS zapunktował jeszcze tylko Jakub Wolny, który zajął 30. miejsce, natomiast Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła przegrali w swoich parach i skoczyli zbyt słabo, by wejść do drugiej serii jako lucky looserzy. Dawid Kubacki z kolei nawet nie przebrnął kwalifikacji.

Pewnie część fanów ma wciąż nadzieję, że lada moment przyjdzie odmiana, ale tych jest z pewnością coraz mniej. Polscy skoczkowie mają szansę poprawić się jeszcze w tym roku, o ile dobrze zaprezentują się w kwalifikacjach. One zadecydują o tym, czy wystąpią w noworocznym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen i z kim zmierzą się w parze w 1. serii.